1 франк 1910 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,725,318

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1910
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 1 франк 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1910 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1033 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7250 USD. Торги состоялись 29 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе iNumis - 3 марта 2020
ПродавецiNumis
Дата3 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе Schulman - 28 января 2017
ПродавецSchulman
Дата28 января 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1910 "Сеятель" на аукционе iNumis - 25 марта 2011
ПродавецiNumis
Дата25 марта 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1910 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1910 года "Сеятель" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1910 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1910 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1910 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1910 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

