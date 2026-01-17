flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1919 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC9,260,934

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1919
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 2 франка 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1919 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 29 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 13 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата13 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Nomisma - 3 июля 2025
ПродавецNomisma
Дата3 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 14 сентября 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 сентября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 15 июня 2024
ПродавецCoins NB
Дата15 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 24 февраля 2024
ПродавецCoins NB
Дата24 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июля 2023
ПродавецKatz
Дата19 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1919 "Сеятель" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1919 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1919 года "Сеятель" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1919 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1919 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1919 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1919 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

