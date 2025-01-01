flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1919 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
2 франка 1919 Сеятель
Средняя цена130 $
Продажи
037
Аверс
Реверс
1 франк 1919 Сеятель
Средняя цена30 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
50 сантимов 1919 Сеятель
Средняя цена30 $
Продажи
034
