flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1919 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC24,298,732

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1919
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1919 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 71460 проданному на аукционе Stack's Bowers за 150 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Stack's - 29 февраля 2024
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Stack's - 29 февраля 2024
ПродавецStack's
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 28 ноября 2023
ПродавецStephen Album
Дата28 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 8 августа 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 августа 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1919 "Сеятель" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1919 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1919 года "Сеятель" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1919 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1919 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1919 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1919 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1919 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы