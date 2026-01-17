flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1919 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC46,111,525

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1919
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 1 франк 1919 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1919 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1525 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьMS65 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 29 марта 2025
ПродавецCoins NB
Дата29 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Darabanth - 9 января 2025
ПродавецDarabanth
Дата9 января 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1919 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1919 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1919 года "Сеятель" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1919 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1919 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1919 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1919 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
