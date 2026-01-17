flag
2 франка 1870 года A "Без лозунга" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1870 года A "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1870 года A "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC238,750

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1870
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:390 USD
График аукционных продаж 2 франка 1870 года A "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (29)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1870 года "Без лозунга" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1300 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе WAG - 7 декабря 2025
ПродавецWAG
Дата7 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
763 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Cayón - 9 июля 2025
ПродавецCayón
Дата9 июля 2025
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Stephen Album - 21 января 2024
ПродавецStephen Album
Дата21 января 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе cgb.fr - 10 сентября 2019
Продавецcgb.fr
Дата10 сентября 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе GINZA - 10 августа 2019
ПродавецGINZA
Дата10 августа 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе GINZA - 3 ноября 2018
ПродавецGINZA
Дата3 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе GINZA - 3 ноября 2018
ПродавецGINZA
Дата3 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 19 октября 2016
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата19 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Jean ELSEN - 10 сентября 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата10 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1870 A "Без лозунга" на аукционе Jean ELSEN - 12 марта 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата12 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1870 года A "Без лозунга"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1870 года "Без лозунга" с буквами A составляет 390 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1870 года "Без лозунга" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1870 года "Без лозунга" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1870 года "Без лозунга" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1870 года A "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
