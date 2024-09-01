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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1904 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1904 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1904 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,705,674

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1904
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1904 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3200 USD. Торги состоялись 12 января 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1904 A на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1904 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Франция 20 франков 1904 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 20 франков 1904 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Франция 20 франков 1904 A на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1904 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Франция 20 франков 1904 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность VG
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Франция 20 франков 1904 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Франция 20 франков 1904 A на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1904 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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