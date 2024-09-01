Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1904 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,705,674
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1904
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1904 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3200 USD. Торги состоялись 12 января 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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