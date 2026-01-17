flag
50 сантимов 1904 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1904
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:100 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1904 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1904 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 885579 проданному на аукционе cgb.fr за 497 EUR. Торги состоялись 23 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 3 сентября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата3 сентября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1904 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1904 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1904 года "Сеятель" составляет 100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1904 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1904 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1904 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1904 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

