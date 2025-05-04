flag
1 франк 1888 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1888 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1888 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,244,069

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1888
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:65 USD
График аукционных продаж 1 франк 1888 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (266)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1888 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 31 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1888 A на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьMS63
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU58 GENI
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Numismática Leilões - 22 декабря 2025
ПродавецNumismática Leilões
Дата22 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Coins NB - 14 декабря 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Portuscalle Numismatica - 2 ноября 2025
ПродавецPortuscalle Numismatica
Дата2 ноября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Stack's - 19 октября 2025
ПродавецStack's
Дата19 октября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе WAG - 5 октября 2025
ПродавецWAG
Дата5 октября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе WAG - 5 октября 2025
Дата5 октября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 26 сентября 2025
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата26 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Aureo & Calicó - 18 сентября 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Coins NB - 13 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата13 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Coins NB - 12 июля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Heritage - 10 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Cayón - 9 июля 2025
ПродавецCayón
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Nomisma Aste - 25 мая 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата25 мая 2025
СохранностьMS66 CCG
Цена
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Artemide Aste - 4 мая 2025
ПродавецArtemide Aste
Дата4 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2026
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2026
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Франция 1 франк 1888 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1888 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1888 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 65 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1888 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1888 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1888 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1888 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

