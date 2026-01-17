flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1914 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,361,102

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1914
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1 франк 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 27 сентября 2020
ПродавецStephen Album
Дата27 сентября 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 14 июля 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата14 июля 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Heritage - 14 июня 2018
ПродавецHeritage
Дата14 июня 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Stack's - 16 января 2018
ПродавецStack's
Дата16 января 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Boule - 9 декабря 2016
ПродавецBoule
Дата9 декабря 2016
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 "Сеятель" на аукционе Ars Time - 4 ноября 2014
ПродавецArs Time
Дата4 ноября 2014
СохранностьMS65 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1914 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1914 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1914 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1914 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

