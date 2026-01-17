1 франк 1914 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC14,361,102
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал1 франк
- Год1914
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1914 года "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" составляет 130 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1914 года "Сеятель"?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1914 года "Сеятель"?
Для продажи 1 франк 1914 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.