ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1881 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1881 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1881 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,010,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1881
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 1 франк 1881 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1881 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2071 проданному на аукционе NumisCorner за 8400 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Heritage - 17 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата17 июля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Франция 1 франк 1881 A на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Felzmann - 16 ноября 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе cgb.fr - 8 марта 2022
Продавецcgb.fr
Дата8 марта 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Katz - 13 февраля 2022
ПродавецKatz
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Katz - 28 ноября 2021
ПродавецKatz
Дата28 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 11 октября 2021
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата11 октября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 11 октября 2021
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата11 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 сентября 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 сентября 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Varesi - 24 января 2021
ПродавецVaresi
Дата24 января 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Stack's - 25 июня 2020
ПродавецStack's
Дата25 июня 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Stack's - 25 июня 2020
ПродавецStack's
Дата25 июня 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1881 A на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1881 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1881 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 290 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1881 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1881 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1881 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1881 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

