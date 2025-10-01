flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1898 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC15,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1898
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
Средняя цена (PROOF):550 USD
График аукционных продаж 1 франк 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (100)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1898 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе MDC Monaco за 1400 EUR. Торги состоялись 1 октября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьMS63
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 25 апреля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата25 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьPF62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 26 октября 2024
ПродавецV. GADOURY
Дата26 октября 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1898 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1898 года "Сеятель" составляет 170 USD для регулярного чекана и 550 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1898 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1898 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1898 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

