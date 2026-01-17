flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1899 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC11,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1899
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 1 франк 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1899 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 523 проданному на аукционе Maison Palombo за 1600 CHF. Торги состоялись 11 апреля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Palombo - 11 апреля 2025
ПродавецPalombo
Дата11 апреля 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
1949 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 19 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата19 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 4 сентября 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата4 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Stack's - 19 января 2022
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Stack's - 19 января 2022
ПродавецStack's
Дата19 января 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 14 декабря 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата14 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1899 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 29 мая 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата29 мая 2018
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1899 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1899 года "Сеятель" составляет 320 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1899 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1899 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1899 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1899 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1899 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы