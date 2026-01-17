flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1906 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1906 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1906 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,908,100

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1906
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:370 USD
График аукционных продаж 1 франк 1906 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1906 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе London Coins - 7 декабря 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата28 апреля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата28 апреля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 24 сентября 2024
Продавецcgb.fr
Дата24 сентября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Jesús Vico - 9 июня 2022
ПродавецJesús Vico
Дата9 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 7 сентября 2021
Продавецcgb.fr
Дата7 сентября 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 3 августа 2021
Продавецcgb.fr
Дата3 августа 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 27 июля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 июля 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Solidus Numismatik - 9 марта 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе iNumis - 4 июня 2019
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1906 "Сеятель" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1906 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1906 года "Сеятель" составляет 370 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1906 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1906 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1906 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1906 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
