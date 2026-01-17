flag
1 франк 1911 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1911 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1911 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,542,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1911
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 1 франк 1911 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1911 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Münzen und Medaillen AG Basel за 6300 CHF. Торги состоялись 6 марта 2001.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 CHF
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе Frühwald - 18 февраля 2024
ПродавецFrühwald
Дата18 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 октября 2016
ПродавецRussiancoin
Дата27 октября 2016
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1911 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1911 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1911 года "Сеятель" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1911 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1911 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1911 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1911 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
