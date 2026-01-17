flag
1 франк 1900 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: 51 Gallery

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC99,097

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1900
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
Средняя цена (PROOF):3300 USD
График аукционных продаж 1 франк 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1900 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC / Nomos AG за 34000 CHF. Торги состоялись 9 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьVG10
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата28 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Heritage - 28 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата28 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьVG10
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьF12
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьF12
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьVF30
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVG10
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьVG10
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьVG
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 17 июня 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата17 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 15 апреля 2023
ПродавецPruvost
Дата15 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Aureo & Calicó - 18 января 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 января 2023
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 27 ноября 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата27 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 10 сентября 2022
ПродавецJean ELSEN
Дата10 сентября 2022
СохранностьF
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Spink - 18 января 2026
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Spink - 18 января 2026
Франция 1 франк 1900 "Сеятель" на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьMS61 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1900 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1900 года "Сеятель" составляет 1200 USD для регулярного чекана и 3300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1900 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1900 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1900 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1900 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

