ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1908 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,961,222

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1908
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 1 франк 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1908 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе MDC Monaco за 150000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьMS62
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе iNumis - 9 мая 2022
ПродавецiNumis
Дата9 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 27 октября 2020
Продавецcgb.fr
Дата27 октября 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Stack's - 14 мая 2018
ПродавецStack's
Дата14 мая 2018
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1908 "Сеятель" на аукционе iNumis - 25 марта 2011
ПродавецiNumis
Дата25 марта 2011
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1908 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1908 года "Сеятель" составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1908 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1908 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1908 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1908 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
