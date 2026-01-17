flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1898 года "Сеятель". Пьедфорт (Франция, Третья республика)

Разновидность: Пьедфорт

Аверс монеты - 1 франк 1898 года "Сеятель" Пьедфорт - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1898 года "Сеятель" Пьедфорт - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10,12 гр
  • Чистого серебра (0,2717 oz) 8,4502 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC15,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1898
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж 1 франк 1898 года "Сеятель" Пьедфорт - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1898 года "Сеятель". Пьедфорт. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 800 CHF. Торги состоялись 23 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Beaussant Lefèvre - 11 июня 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата11 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Chaponnière - 20 ноября 2019
ПродавецChaponnière
Дата20 ноября 2019
СохранностьSP62 PCGS
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Boule - 14 ноября 2018
ПродавецBoule
Дата14 ноября 2018
СохранностьSP65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе 51 Gallery - 10 февраля 2017
Продавец51 Gallery
Дата10 февраля 2017
СохранностьSP63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1898 "Сеятель" на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, составляет 540 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1898 года "Сеятель". Пьедфорт?

Для продажи 1 франк 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

