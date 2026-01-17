1 франк 1898 года "Сеятель". Пьедфорт (Франция, Третья республика)
Разновидность: Пьедфорт
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10,12 гр
- Чистого серебра (0,2717 oz) 8,4502 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC15,000,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал1 франк
- Год1898
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1898 года "Сеятель". Пьедфорт. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 800 CHF. Торги состоялись 23 ноября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1898 года "Сеятель", разновидность - пьедфорт, составляет 540 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1898 года "Сеятель", вариант - пьедфорт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1898 года "Сеятель". Пьедфорт?
Для продажи 1 франк 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.