flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1902 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1902
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:180 USD
График аукционных продаж 1 франк 1902 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1902 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 9 июля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 июля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 5 марта 2024
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 31 января 2024
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 31 января 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата31 января 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1902 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1902 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1902 года "Сеятель" составляет 180 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1902 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1902 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1902 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1902 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
