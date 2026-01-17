flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1907 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1907 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1907 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,562,745

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1907
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1 франк 1907 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1907 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 49 USD
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 49 USD
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 49 USD
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 16 августа 2021
ПродавецStephen Album
Дата16 августа 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 16 августа 2021
ПродавецStephen Album
Дата16 августа 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьMS62 GENI
Цена
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Heritage Eur - 28 мая 2016
ПродавецHeritage Eur
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 23 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата23 сентября 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1907 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1907 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1907 года "Сеятель" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1907 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1907 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1907 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1907 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
