1 франк 1914 года C "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC43,421
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал1 франк
- Год1914
- Монетный дворКастель-Сарразен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" со знаком C. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4373 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1914 года C "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" с буквами C составляет 650 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1914 года "Сеятель" с буквами C?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1914 года "Сеятель" со знаком C?
Для продажи 1 франк 1914 года C "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.