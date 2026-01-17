flag
1 франк 1914 года C "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1914 года C "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1914 года C "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC43,421

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1914
  • Монетный дворКастель-Сарразен
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж 1 франк 1914 года C "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (127)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" со знаком C. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4373 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 871 EUR
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Rossini - 26 ноября 2025
ПродавецRossini
Дата26 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Chaponnière - 23 ноября 2025
ПродавецChaponnière
Дата23 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Beaussant Lefèvre - 11 июня 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата11 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 3 июня 2025
Продавецcgb.fr
Дата3 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе iBelgica - 12 декабря 2024
ПродавецiBelgica
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 24 сентября 2024
Продавецcgb.fr
Дата24 сентября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 22 июня 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 1 франк 1914 C "Сеятель" на аукционе Palombo - 27 марта 2024
ПродавецPalombo
Дата27 марта 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1914 года C "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" с буквами C составляет 650 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1914 года "Сеятель" с буквами C?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1914 года "Сеятель" с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1914 года "Сеятель" со знаком C?

Для продажи 1 франк 1914 года C "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

