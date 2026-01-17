flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1901 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,200,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1901
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 1 франк 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1901 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46344 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS61 GENI
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе WAG - 12 декабря 2021
ПродавецWAG
Дата12 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Spink - 7 июня 2021
ПродавецSpink
Дата7 июня 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 27 апреля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 апреля 2021
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 28 февраля 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата28 февраля 2021
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2020
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 3 марта 2020
ПродавецiNumis
Дата3 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Spink - 19 июля 2019
ПродавецSpink
Дата19 июля 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе HERVERA - 18 сентября 2018
ПродавецHERVERA
Дата18 сентября 2018
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе 51 Gallery - 25 апреля 2018
Продавец51 Gallery
Дата25 апреля 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе HERVERA - 23 февраля 2018
ПродавецHERVERA
Дата23 февраля 2018
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе HERVERA - 26 октября 2017
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2017
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1901 "Сеятель" на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1901 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1901 года "Сеятель" составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1901 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1901 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1901 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1901 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

