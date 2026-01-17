flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1915 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC47,955,158

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1915
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:65 USD
График аукционных продаж 1 франк 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1915 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе MDC Monaco за 600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьMS62
Цена
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 30 марта 2024
ПродавецCoins NB
Дата30 марта 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 2 апреля 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата2 апреля 2022
СохранностьMS66 GENI
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 5 декабря 2021
ПродавецKaramitsos
Дата5 декабря 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 13 июня 2021
ПродавецKaramitsos
Дата13 июня 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 1 марта 2021
ПродавецPars Coins
Дата1 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 13 июня 2020
ПродавецKaramitsos
Дата13 июня 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 1 франк 1915 "Сеятель" на аукционе Darabanth - 25 апреля 2019
ПродавецDarabanth
Дата25 апреля 2019
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1915 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1915 года "Сеятель" составляет 65 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1915 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1915 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1915 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1915 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
