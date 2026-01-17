flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1871 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1871 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1871 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,979,881

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1871
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:310 USD
График аукционных продаж 1 франк 1871 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (67)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3426 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1871 A на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 96 EUR
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе NOONANS - 24 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 июля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Франция 1 франк 1871 A на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьSP64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Solidus Numismatik - 21 ноября 2023
ПродавецSolidus Numismatik
Дата21 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе cgb.fr - 24 октября 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 октября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 A на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1871 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1871 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 310 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1871 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1871 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1871 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1871 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

