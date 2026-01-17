flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1871 года K "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1871 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1871 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,251,748

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1871
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 1 франк 1871 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (18)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1871 года со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе The New York Sale за 3600 USD. Торги состоялись 10 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1871 K на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьAU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Франция 1 франк 1871 K на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе cgb.fr - 8 марта 2022
Продавецcgb.fr
Дата8 марта 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе CNG - 18 августа 2021
ПродавецCNG
Дата18 августа 2021
СохранностьVG
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе InAsta - 3 марта 2020
ПродавецInAsta
Дата3 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Tauler & Fau - 16 июля 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата16 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Palombo - 3 мая 2019
ПродавецPalombo
Дата3 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Coinhouse - 29 сентября 2018
ПродавецCoinhouse
Дата29 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Jean ELSEN - 11 июня 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата11 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Jean ELSEN - 12 марта 2016
ПродавецJean ELSEN
Дата12 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Numphil - 19 декабря 2014
ПродавецNumphil
Дата19 декабря 2014
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1871 K на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1871 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1871 года "Тип 1871-1895" с буквами K составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1871 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1871 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1871 года со знаком K?

Для продажи 1 франк 1871 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

