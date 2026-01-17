flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1913 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC18,654,148

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1913
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
График аукционных продаж 1 франк 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1913 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 11 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 29 мая 2025
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 29 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 24 октября 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 октября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 11 июня 2023
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Solidus Numismatik - 9 марта 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2020
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2020
СохранностьMS62
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Nomisma - 25 октября 2017
ПродавецNomisma
Дата25 октября 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Nomisma - 10 мая 2017
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе Nomisma - 10 мая 2017
ПродавецNomisma
Дата10 мая 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1913 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1913 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1913 года "Сеятель" составляет 220 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1913 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1913 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1913 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1913 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

