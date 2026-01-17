flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1895 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1895 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1895 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,200,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1895
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 1 франк 1895 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1895 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе iNumis за 95000 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьНет оценки GENI
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Münzenonline - 21 ноября 2025
ПродавецMünzenonline
Дата21 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Artemide Aste - 4 мая 2025
ПродавецArtemide Aste
Дата4 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2024
ПродавецCoins.ee
Дата17 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 4 декабря 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата4 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 ноября 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Coins NB - 27 июля 2024
ПродавецCoins NB
Дата27 июля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
ПродавецInAsta
Дата1 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1895 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1895 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1895 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1895 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1895 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1895 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1895 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

