flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1903 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1903 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1903 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC472,283

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1903
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:680 USD
График аукционных продаж 1 франк 1903 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1903 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Maison Palombo за 3600 CHF. Торги состоялись 27 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьVF25
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьVF25
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьVF30
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьVF25
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 18 августа 2024
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата18 августа 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Palombo - 27 марта 2024
ПродавецPalombo
Дата27 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьVF25
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2023
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2023
ПродавецCoins.ee
Дата17 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Aureo & Calicó - 18 января 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Gärtner - 17 октября 2022
ПродавецGärtner
Дата17 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 сентября 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьAU58 PCGS
К аукциону
Франция 1 франк 1903 "Сеятель" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1903 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1903 года "Сеятель" составляет 680 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1903 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1903 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1903 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1903 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1903 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы