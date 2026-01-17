flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1917 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC57,153,034

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1917
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:100 USD
График аукционных продаж 1 франк 1917 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1917 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе iNumis за 11000 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе InAsta - 10 декабря 2024
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе InAsta - 10 декабря 2024
ПродавецInAsta
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Pegasus Auctions - 26 ноября 2023
ПродавецPegasus Auctions
Дата26 ноября 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 15 октября 2023
ПродавецKatz
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 2 апреля 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата2 апреля 2022
СохранностьMS66 GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 14 июня 2021
ПродавецPars Coins
Дата14 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 1 марта 2021
ПродавецPars Coins
Дата1 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 1 февраля 2021
ПродавецPars Coins
Дата1 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1917 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 16 ноября 2020
ПродавецPars Coins
Дата16 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1917 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1917 года "Сеятель" составляет 100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1917 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1917 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1917 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1917 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1917 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы