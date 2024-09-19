Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1894 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 143
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1894
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1894 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе MDC Monaco за 170000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 франков 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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