flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1894 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1894 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1894 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,600,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1894
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1894 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1894 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 15000 JPY
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 4 августа 2025
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Artemide Aste - 4 мая 2025
ПродавецArtemide Aste
Дата4 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 50 сантимов 1894 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2026
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2026
СохранностьMS65 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1894 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1894 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1894 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1894 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1894 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1894 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1894 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы