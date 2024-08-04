Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1894 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 490,838
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1894
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1894 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 28065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 10 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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