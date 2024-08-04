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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1894 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1894 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1894 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 490,838

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1894
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1894 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 28065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Artemide Aste (2)
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  • iNumis (2)
  • Künker (1)
  • M&M Basel (1)
  • Rare Coins (1)
  • Tosunidis Coin House (2)
  • Via (1)
Франция 20 франков 1894 A на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе GINZA - June 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Tosunidis Coin House - December 14, 2021
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Heritage - November 26, 2020
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Heritage - November 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Artemide Aste - May 30, 2020
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Artemide Aste - May 30, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Artemide Aste - October 27, 2019
Продавец Artemide Aste
Дата 27 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе Heritage - October 29, 2015
Франция 20 франков 1894 A на аукционе Heritage - October 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1894 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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