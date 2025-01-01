flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1937 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1937
Средняя цена25 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
10 франков 1937
Средняя цена110 $
Продажи
058
