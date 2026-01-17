flag
20 франков 1937 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1937 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1937 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,189,205

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1937
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
График аукционных продаж 20 франков 1937 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1937 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе MDC Monaco за 240 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1937 на аукционе La Galerie Numismatique - 21 ноября 2025
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьAU50
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьAU50
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 20 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьAU58
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 20 франков 1937 на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
ПродавецInAsta
Дата1 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Aste - 8 мая 2023
ПродавецAste
Дата8 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе CNG - 9 марта 2022
ПродавецCNG
Дата9 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 12 июня 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата12 июня 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Jesús Vico - 31 мая 2021
ПродавецJesús Vico
Дата31 мая 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Tauler & Fau - 25 сентября 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата25 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Coinhouse - 21 октября 2017
ПродавецCoinhouse
Дата21 октября 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Creusy Numismatique - 22 апреля 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата22 апреля 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1937 на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1937 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1937 года "Тип 1929-1939" составляет 25 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1937 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1937 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1937 года?

Для продажи 20 франков 1937 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

