10 франков 1937 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,680)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC52,368
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал10 франков
- Год1937
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
