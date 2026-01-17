flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

10 франков 1937 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1937 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1937 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC52,368

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1937
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 10 франков 1937 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1937 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе iNumis за 258 EUR. Торги состоялись 18 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF45
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 10 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Франция 10 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьXF45
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе WCN - 21 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата21 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьXF45
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 декабря 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 декабря 2022
СохранностьAU50
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1937 на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 10 франков 1937 на аукционе Jean ELSEN - 5 июня 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата5 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1937 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1937 года "Тип 1929-1939" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1937 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1937 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1937 года?

Для продажи 10 франков 1937 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1937 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 10 франковНумизматические аукционы