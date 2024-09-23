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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1906 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1906 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1906 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,665,353

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1906
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1906 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5351 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 6000 DKK. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Hermes Auctions - July 29, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 29 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 10 франков 1906 на аукционе Hermes Auctions - July 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 19100 RUB
Франция 10 франков 1906 на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 19555 RUB
Франция 10 франков 1906 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 10 франков 1906 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 25, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1906 на аукционе GINZA - April 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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