Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1906 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,665,353
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1906
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1906 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5351 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 6000 DKK. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 19100 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 19555 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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