Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1885 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,894
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1885
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1885 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе MDC Monaco за 6700 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Florange
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 франков 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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