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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1885 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1885 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1885 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,894

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1885
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1885 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе MDC Monaco за 6700 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Франция 100 франков 1885 A на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1970 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 100 франков 1885 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Stack's - September 13, 2023
Франция 100 франков 1885 A на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1885 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 100 франков 1885 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 100 франков 1885 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1885 A на аукционе Florange - January 18, 2023
Продавец Florange
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1885 A на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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