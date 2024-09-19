Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1891 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 871,101
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1891
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1891 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 650 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Artemide Aste (1)
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (2)
- AURORA (2)
- cgb.fr (1)
- Coinhouse (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Heritage (4)
- ibercoin (1)
- iNumis (1)
- Jean ELSEN (2)
- Katz (3)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- Soler y Llach (2)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- Tosunidis Coin House (2)
- UBS (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 70000 JPY
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 франков 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск