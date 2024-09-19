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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1891 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1891 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1891 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 871,101

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1891
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1891 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 650 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Tosunidis Coin House (2)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 70000 JPY
Франция 20 франков 1891 A на аукционе AURORA - June 26, 2024
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1891 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Tosunidis Coin House - December 14, 2021
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 14 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Spink - June 1, 2020
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Spink - June 1, 2020
Продавец Spink
Дата 1 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1891 A на аукционе Artemide Aste - October 27, 2019
Продавец Artemide Aste
Дата 27 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Heritage - November 22, 2018
Франция 20 франков 1891 A на аукционе Heritage - November 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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