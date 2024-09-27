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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1902 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1902 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1902 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,393,707

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1902
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1902 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1778 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1750 EUR. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Франция 20 франков 1902 A на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1902 A на аукционе Bruun Rasmussen - November 26, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 2000 DKK
Франция 20 франков 1902 A на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1902 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Франция 20 франков 1902 A на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1902 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Франция 20 франков 1902 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Франция 20 франков 1902 A на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Numisma - Portugal - June 3, 2020
Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе Heritage - March 14, 2019
Франция 20 франков 1902 A на аукционе Heritage - March 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1902 A на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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