Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1902 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,393,707
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1902
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1902 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1778 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1750 EUR. Торги состоялись 15 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 2000 DKK
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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