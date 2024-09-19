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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1900 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1900 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1900 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 615,425

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1900
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1900 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1900 A на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF61 PCGS
Цена
3365 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - September 30, 2021
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 26, 2021
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 19, 2021
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 19, 2021
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 12, 2021
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 5, 2021
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - July 29, 2021
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1900 A на аукционе cgb.fr - September 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - January 23, 2020
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - January 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - January 13, 2020
Франция 20 франков 1900 A на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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