Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1900 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 615,425
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1900
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1900 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF61 PCGS
Цена
3365 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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