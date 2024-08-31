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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1933 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1933 Париж
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 16
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