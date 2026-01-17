flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

10 франков 1933 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1933 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1933 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC31,145,963

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1933
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
График аукционных продаж 10 франков 1933 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1933 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 260 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 10 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 10 франков 1933 на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
Франция 10 франков 1933 на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
ПродавецCieszyńskie CN
Дата26 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1933 на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
Франция 10 франков 1933 на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 10 франков 1933 на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе Nomisma - 25 марта 2015
Франция 10 франков 1933 на аукционе Nomisma - 25 марта 2015
ПродавецNomisma
Дата25 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1933 на аукционе Nomisma - 6 ноября 2014
Франция 10 франков 1933 на аукционе Nomisma - 6 ноября 2014
ПродавецNomisma
Дата6 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1933 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1933 года "Тип 1929-1939" составляет 15 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1933 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1933 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1933 года?

Для продажи 10 франков 1933 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1933 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 10 франковНумизматические аукционы