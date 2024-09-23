Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1933 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,55 гр
- Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1933
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1933 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Maison Palombo за 17000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
13394 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
16306 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 20 июня 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 франков 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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