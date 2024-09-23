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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1933 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1933 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1933 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,55 гр
  • Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1933
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1933 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Maison Palombo за 17000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
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  • Warin Global Investments (1)
Франция 100 франков 1933 на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
Франция 100 франков 1933 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
13394 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Франция 100 франков 1933 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
16306 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Франция 100 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе Warin Global Investments - June 20, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 20 июня 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе iNumis - December 11, 2012
Продавец iNumis
Дата 11 декабря 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1933 на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1933 на аукционе iNumis - May 26, 2011
Продавец iNumis
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
Франция 100 франков 1933 на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность UNC
Цена
Франция 100 франков 1933 на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франков 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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