flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 франков 1933 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1933 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1933 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC24,447,048

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1933
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
График аукционных продаж 20 франков 1933 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (328)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1933 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Numisma, S.A. - Portugal за 480 EUR. Торги состоялись 3 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 25 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1750 RUB
Франция 20 франков 1933 на аукционе Antivm Numismatica - 14 декабря 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Aphrodite Art Coins - 14 декабря 2025
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата14 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 27 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата27 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
Франция 20 франков 1933 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 4 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе AURORA - 28 августа 2025
ПродавецAURORA
Дата28 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 7 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата7 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
Франция 20 франков 1933 на аукционе Russiancoin - 22 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата22 января 2026
СохранностьНет оценки
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1933 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1933 года "Тип 1929-1939" составляет 15 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1933 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1933 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1933 года?

Для продажи 20 франков 1933 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1933 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы