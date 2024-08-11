Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1901 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,100,001
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1901
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1901 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 72399 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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