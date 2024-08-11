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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1901 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1901 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1901 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,100,001

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1901
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1901 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 72399 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Aurea - May 30, 2024
Продавец Aurea
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 4200 CZK
Франция 10 франков 1901 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Франция 10 франков 1901 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Франция 10 франков 1901 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1901 на аукционе Aurea - June 10, 2023
Продавец Aurea
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Karamitsos - June 12, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Nomisma - July 30, 2020
Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1901 на аукционе Stack's - June 25, 2020
Франция 10 франков 1901 на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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