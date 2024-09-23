Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1900 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 200
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 50 франков
- Год 1900
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1900 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Maison Palombo за 120000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Chaponnière (4)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Florange (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (4)
- Maître Wattebled (1)
- MDC Monaco (7)
- Monnaies d'Antan (1)
- Palombo (7)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- UBS (2)
- V. GADOURY (5)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
19389 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
9483 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 50 франков 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск