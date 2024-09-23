Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1900 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1900 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 50 франков 1900 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 200

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 50 франков
  • Год 1900
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1900 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Maison Palombo за 120000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Chaponnière (4)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Florange (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (4)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (7)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (7)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (5)
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
19389 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
9483 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 50 франков 1900 A на аукционе Hess Divo - May 22, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 франков 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Третьей республики Монеты Франции 1900 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 50 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск