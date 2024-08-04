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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1886 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1886 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1886 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 984,875

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1886
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1886 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 415 EUR
Франция 20 франков 1886 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1886 A на аукционе Heritage - May 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 468 USD
Франция 20 франков 1886 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Naumann - August 6, 2023
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Франция 20 франков 1886 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Франция 20 франков 1886 A на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Heritage - September 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1886 A на аукционе Schulman - July 28, 2022
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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