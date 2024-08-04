Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1886 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 984,875
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1886
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1886 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 468 USD
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
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