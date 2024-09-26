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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1890 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1890 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1890 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,030,140

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1890
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1890 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34378 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Bolaffi (1)
  • cgb.fr (4)
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  • Emporium Hamburg (1)
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  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Soler y Llach (2)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе cgb.fr - June 16, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе cgb.fr - October 29, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Downies - August 23, 2018
Продавец Downies
Дата 23 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - June 14, 2018
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - June 14, 2018
Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Bolaffi - June 1, 2018
Продавец Bolaffi
Дата 1 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - October 19, 2017
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Heritage - October 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1890 A на аукционе Inasta - September 5, 2024
Франция 20 франков 1890 A на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франков 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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