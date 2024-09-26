Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1890 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,030,140
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1890
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1890 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34378 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Reinhard Fischer (1)
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- WAG (1)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Downies
Дата 23 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Для продажи 20 франков 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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