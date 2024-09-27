Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1893 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,517,168
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1893
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1893 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Numisor за 1000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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