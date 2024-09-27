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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1893 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1893 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1893 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,517,168

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1893
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1893 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Numisor за 1000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе AURORA - June 26, 2024
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Франция 20 франков 1893 A на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Франция 20 франков 1893 A на аукционе Heritage - May 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Numision - April 5, 2024
Франция 20 франков 1893 A на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Франция 20 франков 1893 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Франция 20 франков 1893 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1893 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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