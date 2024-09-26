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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1935 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1935 Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
6 486
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